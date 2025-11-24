General Lavalle participó de una jornada sobre cuidados paliativos en La Plata
El equipo de Cuidados Paliativos del Partido de General Lavalle participó de las IV Jornadas de Cuidados Paliativos realizadas en la ciudad de La Plata.
El servicio, que comenzó a funcionar en agosto, brinda asistencia en todo el distrito: casco urbano, Paraje Pavón y Paraje Las Chacras. Del encuentro participaron el Dr. Víctor Franzack, médico paliativista; la Lic. Marina Freixas, psicóloga; Teresa Lértora, acompañante terapéutica; y los enfermeros José Ferrara, Mónica Calgaro, Ángel Farías y Luciana Echarren.
Los cuidados paliativos comprenden intervenciones médicas, psicológicas, sociales y espirituales destinadas a aliviar el sufrimiento, prevenir y tratar síntomas, y acompañar al paciente y su entorno durante el proceso de enfermedad. Su objetivo principal es brindar confort, dignidad y bienestar, respetando los deseos, valores y decisiones de cada persona.
Este enfoque está dirigido a mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan enfermedades graves, así como la de sus familias.