24 de noviembre de 2025

General Lavalle participó de una jornada sobre cuidados paliativos en La Plata

4 minutos atrás 0

El equipo de Cuidados Paliativos del Partido de General Lavalle participó de las IV Jornadas de Cuidados Paliativos realizadas en la ciudad de La Plata.

El servicio, que comenzó a funcionar en agosto, brinda asistencia en todo el distrito: casco urbano, Paraje Pavón y Paraje Las Chacras. Del encuentro participaron el Dr. Víctor Franzack, médico paliativista; la Lic. Marina Freixas, psicóloga; Teresa Lértora, acompañante terapéutica; y los enfermeros José Ferrara, Mónica Calgaro, Ángel Farías y Luciana Echarren.

Los cuidados paliativos comprenden intervenciones médicas, psicológicas, sociales y espirituales destinadas a aliviar el sufrimiento, prevenir y tratar síntomas, y acompañar al paciente y su entorno durante el proceso de enfermedad. Su objetivo principal es brindar confort, dignidad y bienestar, respetando los deseos, valores y decisiones de cada persona.

Este enfoque está dirigido a mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan enfermedades graves, así como la de sus familias.

Compartir

Más historias

image - 2025-11-24T155053.405

Falleció Juan José Mussi: repercusiones en el peronismo bonaerense y en La Costa

21 segundos atrás 0
image - 2025-11-24T122326.111

Más turistas en el feriado, pero con menor gasto diario

4 horas atrás 0
industria

La industria se hundió 5,3% interanual en octubre y sumó su cuarta caída consecutiva

9 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image - 2025-11-24T155053.405

Falleció Juan José Mussi: repercusiones en el peronismo bonaerense y en La Costa

21 segundos atrás 0
paliativos lavalle

General Lavalle participó de una jornada sobre cuidados paliativos en La Plata

4 minutos atrás 0
image - 2025-11-24T122326.111

Más turistas en el feriado, pero con menor gasto diario

4 horas atrás 0
industria

La industria se hundió 5,3% interanual en octubre y sumó su cuarta caída consecutiva

9 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-11-23 at 13.02.11

Principio de incendio en San Bernardo sin heridos

23 horas atrás 0