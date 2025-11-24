El histórico dirigente del peronismo bonaerense Juan José Mussi falleció este lunes a los 84 años. Médico de formación, referente de la localidad de Berazategui e integrante de distintos gobiernos provinciales y nacionales, su figura generó amplio reconocimiento tanto por su trayectoria política como por su militancia.

Mussi fue intendente de Berazategui durante más de 25 años, ministro de Salud bonaerense y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. A lo largo de su carrera mantuvo una relación cercana con distintas figuras del peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Juan de Jesús, histórico intendente del Partido de La Costa, y su hijo, el actual Diputado provincial Juan Pablo de Jesús.

Ambos compartieron espacios políticos, gestión y recorridas en el marco de actividades institucionales y partidarias. Mussi visitó en varias oportunidades el distrito de La Costa, especialmente en contextos vinculados a la salud pública, el medio ambiente y campañas políticas, donde fue recibido con calidez por autoridades locales y referentes del peronismo costero.

Condolencias y repercusiones

A través de sus redes sociales, Juan Pablo de Jesús expresó su pesar por la muerte del dirigente:

«Lamento profundamente el fallecimiento del querido compañero Juan José Mussi, un intendente histórico y un dirigente enorme que deja una huella en Berazategui y en todo el peronismo bonaerense.»

«Mi acompañamiento y condolencias a su familia, amigos y compañeros. Muy especialmente a su hijo Patricio, a quien abrazo en este momento tan doloroso.»

También hubo mensajes públicos por parte de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y de dirigentes de distintas localidades. En todos ellos se destacó su compromiso, trayectoria y lealtad partidaria.

«Un hombre del peronismo,» fue la frase con la que el PJ bonaerense despidió al dirigente en un mensaje que acompañaron con una imagen junto a Cristina Kirchner y su hijo, el también dirigente Patricio Mussi.

En la historia política de la Provincia, Juan José Mussi queda marcado como una de las figuras de referencia del conurbano sur y como parte de una generación de dirigentes con fuerte inserción territorial, proyección provincial y vínculos duraderos con otros líderes del peronismo, como Juan y Juan Pablo de Jesús en el Partido de La Costa.

