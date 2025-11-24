El fin de semana largo por el Día de la Soberanía tuvo más turistas que en 2024, pero con menor gasto diario. Así lo informó la entidad pyme CAME.

Según datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.694.000 turistas se movilizaron por distintos destinos del país, generando un impacto económico estimado de $355.789 millones.

«El movimiento turístico fue un 21% superior al mismo feriado del año pasado, favorecido por el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje», señalaron desde CAME en su informe oficial.

Sin embargo, el comportamiento de gasto mostró una tendencia más moderada. El gasto promedio diario por turista fue de $91.317, lo que representa una caída del 3,7% en términos reales frente a la misma fecha en 2024.

«Los turistas se movieron, pero fueron más cautelosos con sus consumos, priorizando viajes más cortos, alojamientos accesibles y actividades de bajo costo», destacaron desde la entidad.

