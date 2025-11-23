Allanamientos en Mar del Plata tras robo de tarjetas

Detectan uso fraudulento de tarjetas robadas en La Costa. Hubo allanamientos en Mar del Plata y una pareja quedó a disposición de la Justicia.

El pasado jueves, un comerciante del centro de San Bernardo denunció un robo de tarjetas de débito y crédito, ocurrido durante un momento de distracción dentro de su local. Según fuentes oficiales, el hecho fue advertido por el propio dueño, quien aportó videos de cámaras de seguridad al momento de realizar la denuncia correspondiente.

A partir de esa información, personal del Gabinete de Prevención y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría IV de San Bernardo detectó que las tarjetas habrían sido utilizadas en intentos de compra en distintos comercios.

Gracias a una rápida tarea de investigación, se ejecutaron allanamientos en la ciudad de Mar del Plata, donde se procedió al secuestro de elementos vinculados al hecho y a la aprehensión de una pareja mayor de edad, quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, a cargo del Dr. Prieto.

Desde la Comisaría IV señalaron que, tras un análisis cruzado de datos, se logró establecer que esta pareja estaría relacionada con hechos similares y maniobras de estafa en zonas como Azul, Lezama, Dolores y distintas localidades del Conurbano bonaerense.

«Como remarcamos siempre, la importancia de realizar la denuncia agiliza la investigación. Toda prueba que se pueda aportar colabora con el esclarecimiento del caso», expresaron desde la fuerza policial.

