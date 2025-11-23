Reinauguraron el muelle de pesca en La Lucila

Tras meses de obras, reabrió el muelle de pesca de La Lucila del Mar. Estará abierto las 24 horas. La comunidad fue clave para concretar la renovación.

Después de varios meses de trabajos, el Muelle de Pesca de La Lucila del Mar fue reinaugurado y ya volvió a estar abierto al público. La obra, gestionada por la Asociación de Fomento de La Lucila del Mar, incluyó reparaciones estructurales necesarias para garantizar su uso seguro durante todo el año.

Desde la institución destacaron que el proyecto fue posible gracias al compromiso conjunto entre quienes integran la comisión directiva y el acompañamiento constante de la comunidad.

«Esta obra es un paso importante para seguir fortaleciendo el vínculo con vecinos, vecinas y turistas. El apoyo de cada uno es fundamental», expresaron desde la Asociación de Fomento.

Durante el acto de reapertura, se remarcó la importancia de continuar sumando socios y socias para sostener los espacios públicos y fomentar mejoras que beneficien a toda la localidad.

«Invitamos a todos a asociarse. La participación de la comunidad hace la diferencia y permite que espacios históricos como este sigan de pie», indicaron.

Además, se confirmó que a partir de ahora el muelle permanecerá abierto las 24 horas, todos los días, lo que lo convierte nuevamente en un punto de encuentro clave para la pesca recreativa y el paseo turístico en la localidad.

