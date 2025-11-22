De Jesús recibió a la nueva comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia

La nueva Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia mantuvo un encuentro institucional con el intendente del Partido de La Costa, Dr. Juan de Jesús.

La reunión se desarrolló en el Palacio Municipal, donde se presentaron formalmente los lineamientos de trabajo para la 41ª edición de la Fiesta del Sol y la Familia, que se realizará del 19 al 21 de diciembre en San Bernardo.

Durante la reunión, de la que también participó la directora de Instituciones de Bien Público, Laura Escalante, la flamante Comisión expuso los avances organizativos y los proyectos que se impulsarán a lo largo del próximo año, con el objetivo de fortalecer la presencia de la fiesta más allá del fin de semana central.

Entre las propuestas se destacan nuevas actividades y eventos complementarios durante el año, orientados a reforzar el vínculo con la comunidad y promover la identidad local. También se trabaja en revalorizar el rol de las soberanas como embajadoras turísticas, recuperando su participación en fiestas nacionales de diferentes puntos del país para difundir los atractivos y la cultura del Partido de La Costa.

La Comisión agradeció el acompañamiento institucional y destacó la importancia del trabajo conjunto para seguir consolidando una celebración emblemática con una mirada renovada y sostenida en el tiempo.

