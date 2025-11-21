Mar de Ajó | Se colocó una nueva placa en el busto de Juan Manuel de Rosas

Un grupo de vecinos de la Ciudad de Mar de Ajó restituyó la placa del busto a Juan Manuel de Rosas ubicado en la Plaza de los Pioneros de Tucumán y Ramos Mejía.

Cabe destacar que el busto al «Restaurador», sufrió hace algunos años el robo de la placa y en el marco del Día de la Soberanía dichos vecinos colocaron una nueva.

Además, se llevó adelante ayer, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida un 20 de noviembre de 1845 y en el marco del Día de la Soberanía Nacional.

Esto decía Herminio Sasian, quien impulsó originalmente el homenaje al prócer en Radio Noticias.

Los detalles:

