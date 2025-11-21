Un jefe policial de la región murió en un accidente en la Ruta 11. El hecho ocurrió en el km 413 y la investigación para establecer responsabilidades sigue abierta.

Un accidente fatal ocurrido este jueves en el kilómetro 413 de la Ruta Provincial Nº 11 dejó como saldo el fallecimiento de un policia que prestaba funciones en la región.

La víctima fue identificada como el Oficial Principal Juan Carlos González, de 46 años, vecino de Santa Teresita y al frente de la Sección Motorizada Vial La Costa–Pinamar.

El siniestro se produjo en una zona de recta, y según los primeros reportes, un camión habría colisionado de frente contra el móvil policial en el que circulaba el oficial. La marca del vehículo involucrado sería Mercedes Benz, aunque las circunstancias exactas del choque aún no fueron confirmadas oficialmente.

«Estamos trabajando para establecer las causas y responsabilidades del hecho,» indicaron fuentes allegadas a la investigación. La causa fue caratulada preliminarmente como “homicidio culposo” y está siendo instruida por autoridades judiciales con jurisdicción en Villa Gesell.

El oficial González murió en el acto, de acuerdo a lo informado por medios locales. Hasta el momento no se han brindado más detalles oficiales ni del conductor del camión ni de posibles testigos.

La comunidad policial y vecinos de la región manifestaron su pesar por la pérdida. “Era un referente dentro de la fuerza en la zona, siempre comprometido con la seguridad vial”, expresaron compañeros de la fuerza en redes sociales.

