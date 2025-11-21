Reapertura del Muelle de La Lucila del Mar tras obras de mantenimiento

El Muelle de La Lucila del Mar reabrirá sus puertas mañana, sábado 22 de noviembre, luego de haber permanecido cerrado por la ejecución de importantes obras de mantenimiento.

Los trabajos se enfocaron en asegurar la estabilidad y funcionalidad de la estructura, garantizando así la seguridad de todos los visitantes.

Esta reapertura se produce justo a tiempo para el inicio formal de la temporada de verano, permitiendo nuevamente el acceso a uno de los puntos más emblemáticos y tradicionales de la localidad para la pesca deportiva y el esparcimiento.

Dale play al video con los detalles:

