21 de noviembre de 2025

Reapertura del Muelle de La Lucila del Mar tras obras de mantenimiento

3 horas atrás 0

El Muelle de La Lucila del Mar reabrirá sus puertas mañana, sábado 22 de noviembre, luego de haber permanecido cerrado por la ejecución de importantes obras de mantenimiento.

Los trabajos se enfocaron en asegurar la estabilidad y funcionalidad de la estructura, garantizando así la seguridad de todos los visitantes.

Esta reapertura se produce justo a tiempo para el inicio formal de la temporada de verano, permitiendo nuevamente el acceso a uno de los puntos más emblemáticos y tradicionales de la localidad para la pesca deportiva y el esparcimiento.

Dale play al video con los detalles:

Compartir

Más historias

WhatsApp Image 2025-11-21 at 20.56.52

Murió un policía en un accidente en la Ruta 11

1 minuto atrás 0
axel k

“En cualquier acuerdo, primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”

5 horas atrás 0
cartel san clemente

Se inaugura un cartel «turístico» en San Clemente del Tuyú

14 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

WhatsApp Image 2025-11-21 at 20.56.52

Murió un policía en un accidente en la Ruta 11

1 minuto atrás 0
muelle ll

Reapertura del Muelle de La Lucila del Mar tras obras de mantenimiento

3 horas atrás 0
axel k

“En cualquier acuerdo, primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”

5 horas atrás 0
cartel san clemente

Se inaugura un cartel «turístico» en San Clemente del Tuyú

14 horas atrás 0
playa

Se larga el fin de semana largo | La opinión de los prestadores, zona por zona

23 horas atrás 0