Se larga el fin de semana largo | La opinión de los prestadores, zona por zona

El Partido de La Costa recibe el fin de semana largo con programación que combina cultura, naturaleza y servicios. Tanto del ámbito publico como el privado, el distrito se ha ido preparando para recibir a los visitantes que elijan nuestras playas.

En este marco, desde la zona sur, Regina Caprari, titular de la Hostería Mar de Ajó, destacó a Radio Noticias:

En la Hostería estamos en un 100 % de ocupación, pero la realidad es que son pocas las opciones de hoteles abiertas.

Además, Carlos Roux desde Santa Teresita comentó:

La verdad que sin los contingentes sería mucho mas difícil.

Por su parte, Marcelo Salvucci, Hotelero de zona norte sentenció:

Siempre tenemos buenas expectativas y se nota en las reservas.

