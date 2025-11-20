21 de noviembre de 2025

Se larga el fin de semana largo | La opinión de los prestadores, zona por zona

20 horas atrás 0

El Partido de La Costa recibe el fin de semana largo con programación que combina cultura, naturaleza y servicios. Tanto del ámbito publico como el privado, el distrito se ha ido preparando para recibir a los visitantes que elijan nuestras playas.

En este marco, desde la zona sur, Regina Caprari, titular de la Hostería Mar de Ajó, destacó a Radio Noticias:

En la Hostería estamos en un 100 % de ocupación, pero la realidad es que son pocas las opciones de hoteles abiertas.

Además, Carlos Roux desde Santa Teresita comentó:

La verdad que sin los contingentes sería mucho mas difícil.

Por su parte, Marcelo Salvucci, Hotelero de zona norte sentenció:

Siempre tenemos buenas expectativas y se nota en las reservas.

Compartir

Más historias

muelle ll

Reapertura del Muelle de La Lucila del Mar tras obras de mantenimiento

20 minutos atrás 0
axel k

“En cualquier acuerdo, primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”

3 horas atrás 0
cartel san clemente

Se inaugura un cartel «turístico» en San Clemente del Tuyú

11 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

muelle ll

Reapertura del Muelle de La Lucila del Mar tras obras de mantenimiento

20 minutos atrás 0
axel k

“En cualquier acuerdo, primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”

3 horas atrás 0
cartel san clemente

Se inaugura un cartel «turístico» en San Clemente del Tuyú

11 horas atrás 0
playa

Se larga el fin de semana largo | La opinión de los prestadores, zona por zona

20 horas atrás 0
olimpiadas

La Escuela 4 de San Bernardo se quedó con otra edición de las Olimpiadas Escolares

22 horas atrás 0