21 de noviembre de 2025

Se inaugura un cartel «turístico» en San Clemente del Tuyú

9 horas atrás 0

La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Clemente del Tuyú en conjunto con vecinos y vecinas y con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa, invitó a la comunidad a la inauguración de un cartel «turístico» este domingo 23 a las 11 horas en la Plaza Raul Alfonsín.

En este marco la presidente del espacio, Natalia Puricelli destacó a Radio Noticias:

Es un punto fotográfico donde vamos a tener el nombre de nuestra localidad para el recuerdo vacacional.

Dale play:

Compartir

Más historias

axel k

“En cualquier acuerdo, primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”

9 minutos atrás 0
playa

Se larga el fin de semana largo | La opinión de los prestadores, zona por zona

18 horas atrás 0
olimpiadas

La Escuela 4 de San Bernardo se quedó con otra edición de las Olimpiadas Escolares

20 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

axel k

“En cualquier acuerdo, primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”

9 minutos atrás 0
cartel san clemente

Se inaugura un cartel «turístico» en San Clemente del Tuyú

9 horas atrás 0
playa

Se larga el fin de semana largo | La opinión de los prestadores, zona por zona

18 horas atrás 0
olimpiadas

La Escuela 4 de San Bernardo se quedó con otra edición de las Olimpiadas Escolares

20 horas atrás 0
zargaoza

El Costero Jorge Zaragoza destacó en el Campeonato Argentino de Pista Máster y Élite

22 horas atrás 0