Se inaugura un cartel «turístico» en San Clemente del Tuyú

La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Clemente del Tuyú en conjunto con vecinos y vecinas y con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa, invitó a la comunidad a la inauguración de un cartel «turístico» este domingo 23 a las 11 horas en la Plaza Raul Alfonsín.

En este marco la presidente del espacio, Natalia Puricelli destacó a Radio Noticias:

Es un punto fotográfico donde vamos a tener el nombre de nuestra localidad para el recuerdo vacacional.

