21 de noviembre de 2025

La Escuela 4 de San Bernardo se quedó con otra edición de las Olimpiadas Escolares

22 horas atrás 0

Se llevó adelante el cierre de la 17ª edición de las Olimpiadas Escolares en el Polideportivo de Villa Clelia, donde cientos de estudiantes de 20 escuelas secundarias públicas y privadas de La Costa celebraron la culminación del programa deportivo, cultural y recreativo que impulsa la Municipalidad de La Costa.

En este marco, la Escuela 4 de San Bernardo se quedó con otra edición del certamen que gana popularidad año a año en entre los jóvenes del distrito.

Desde la menciona institución «Pato» Otero destacó a Radio Noticias:

Con el correr de los años se fue generando en la Escuela, gracias a Olimpiadas Escolares, muchos proyectos internos que generaron mucho interés en los chicos.

