La Escuela 4 de San Bernardo se quedó con otra edición de las Olimpiadas Escolares
Se llevó adelante el cierre de la 17ª edición de las Olimpiadas Escolares en el Polideportivo de Villa Clelia, donde cientos de estudiantes de 20 escuelas secundarias públicas y privadas de La Costa celebraron la culminación del programa deportivo, cultural y recreativo que impulsa la Municipalidad de La Costa.
En este marco, la Escuela 4 de San Bernardo se quedó con otra edición del certamen que gana popularidad año a año en entre los jóvenes del distrito.
Desde la menciona institución «Pato» Otero destacó a Radio Noticias:
Con el correr de los años se fue generando en la Escuela, gracias a Olimpiadas Escolares, muchos proyectos internos que generaron mucho interés en los chicos.