Máximo dilata la interna en el PJ bonaerense

Con mandato hasta el 18 de diciembre, Máximo Kirchner estira la definición sobre elecciones en el PJ bonaerense. ¿Interna abierta o lista de unidad?

Con el calendario corriéndole de cerca, Máximo Kirchner evitó definiciones concretas sobre el futuro inmediato del PJ bonaerense, en el que su mandato formal vence el próximo 18 de diciembre. Sin embargo, admitió que habrá una prórroga hasta que se convoquen las elecciones partidarias, que podrían realizarse entre febrero y marzo de 2026.

La frase que lanzó durante la última reunión del Consejo Nacional del PJ fue suficientemente ambigua como para no apurar los tiempos, pero lo bastante clara como para que nadie se llame a engaño: “El peronismo bonaerense, meses más, meses menos, va a tener un proceso interno de elección”, dijo el líder de La Cámpora ante dirigentes nacionales.

Ese “meses más, meses menos” dejó flotando más preguntas que certezas, justo cuando la discusión interna en el peronismo provincial empieza a escalar, luego de un año electoral que dejó heridas abiertas en todos los frentes.

¿Interna o síntesis?

La disputa por la conducción del partido más poderoso del país aparece por ahora en pausa, pero no sin tensión. “Veremos cómo se aborda, será electoral o de síntesis de unidad, lo haremos con el mayor de los esfuerzos”, deslizó Máximo Kirchner, dejando abierta la puerta a una lista única… o no.

En paralelo, algunos intendentes cercanos al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) –el espacio político referenciado en Axel Kicillof– vienen marcando distancia del liderazgo camporista. El recuerdo de la estrategia electoral desdoblada, celebrada por el gobernador pero duramente cuestionada por Cristina Kirchner (“un error político”, había dicho), sigue generando pases de factura.

Desde el kirchnerismo más duro acusan al sector kicillofista de no haber sumado volumen suficiente en octubre. Del otro lado, critican que la conducción nacional dejó afuera a intendentes con territorio y ubicó candidatos sin llegada. La figura de Fernando Gray, que sumó votos clave desde Esteban Echeverría, es citada con insistencia entre los reproches.

¿Quién se anota?

Aunque aún no hay confirmaciones formales, entre los posibles nombres que suenan como alternativa a Máximo Kirchner aparecen Axel Kicillof, Verónica Magario, Mariel Fernández y Andrés Larroque, aunque en general nadie parece apurado en formalizar una candidatura. La pregunta que sobrevuela en varias líneas internas es si el partido debe ser el lugar donde se salden las diferencias.

Desde sectores críticos advierten que La Cámpora controla desde hace años la afiliación y el padrón del PJ bonaerense, aunque también reconocen que un grupo de intendentes en campaña podría tener un peso considerable si hubiera interna abierta.

Por ahora, el foco inmediato está puesto en las negociaciones por el presupuesto 2026 y el paquete impositivo en la Legislatura. Las tensiones siguen, pero también hay gestos de diálogo entre el gobierno provincial y sectores kirchneristas, sobre todo cuando se discuten temas sensibles como el endeudamiento.

La definición partidaria quedará para el año que viene. La incógnita que se mantiene sin resolver: ¿será el PJ bonaerense la arena donde se dispute la jefatura del peronismo en la provincia?

Compartir