20 de noviembre de 2025

Lucas Vilar sigue en competencia luego del excelente mundial del ciclismo

7 horas atrás 0

El deportista costero Lucas Vilar participó del Campeonato del Mundo de Ciclismo, realizado en Chile, donde se enfrentaron 35 ciclistas rankeados entre los más de 1500 atletas que integran el ranking internacional.

En este torneo, el representante argentino logró ubicarse entre los 20 mejores del mundo, ocupando el puesto número 19 en la clasificación general.

En la continuidad de la competencia, Vilar encara un torno nacional con el objetivo de mejorar marcas personas y en dialogo con La Primera Mañana de Radio Noticias el ciclista comentó:

Un campeonato nacional que me agarra luego de uno del mundo (…) voy con objetivos de mejorar las marcas personales que tengo en la Argentina.

Dale play:

