Caída en el uso de redes sociales según Be Influencers

Un análisis de Be Influencers advierte una baja en el uso de redes sociales como Instagram y TikTok. ¿Qué plataformas ganan terreno?

Un reciente análisis elaborado por la agencia Be Influencers indica una baja sostenida en el consumo de redes sociales tradicionales como Instagram, TikTok y X (ex Twitter), fenómeno que, según explican, se vincula a una transformación en los hábitos digitales de los usuarios.

En palabras del informe, los usuarios estarían migrando desde entornos públicos hacia espacios más cerrados, priorizando el anonimato y el control de su información. “Lo que antes se compartía para mostrarse, hoy se guarda para sí o se envía en privado”, señala el análisis.

Según Be Influencers, este cambio se enmarca dentro de una evolución del modelo: de lo que definen como “Social Media” a “Recommendation Media”, donde el contenido que se consume no proviene de contactos directos sino de lo que el algoritmo sugiere. “Ya no importa tanto quién publica, sino qué tan atractivo resulta lo que se muestra”, explican.

Plataformas como YouTube, Telegram, Discord y hasta los newsletters por correo electrónico están ganando espacio frente a redes donde prima la exposición constante. El fenómeno, remarcan, no implica necesariamente un abandono total de las redes, sino una forma de uso más selectiva, menos frecuente y más privada.

Además, el estudio apunta a una tendencia que puede tener impacto directo en el mundo de la publicidad digital y los contenidos de marca. “Las métricas tradicionales como likes o seguidores podrían volverse menos relevantes frente al tiempo real de visualización o la interacción profunda”, detallan.

Este proceso de “desconexión selectiva” ya se venía observando en informes de agencias globales y fue retomado recientemente por medios como Ebizlatam.com, que amplían la perspectiva sobre este tipo de cambios de comportamiento.

Por ahora, Be Influencers no publicó un documento completo con métricas detalladas, aunque los datos parciales permiten anticipar un posible cambio de era en la forma en que las personas se vinculan con el contenido digital y social.

