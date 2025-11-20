21 de noviembre de 2025

El Costero Jorge Zaragoza destacó en el Campeonato Argentino de Pista Máster y Élite

El ciclista costero Jorge Zaragoza tuvo una destacada participación en el reciente Campeonato Argentino de Pista Master y Elite, obteniendo buenos resultados que reflejan su excelente estado de forma y dedicación al deporte.

Zaragoza compitió contra algunos de los mejores atletas del país en diversas pruebas de pista, logrando ubicarse en posiciones de vanguardia.

El propio deportista compartió los detalles de su participación y sus sensaciones en comunicación con Radio Noticias. Durante la entrevista, Zaragoza pudo describir las exigencias de la competencia, el ambiente vivido y los desafíos tácticos que enfrentó en las pruebas.

