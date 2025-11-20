Kowalik destacó la actuación de Iván Rohr en el Mundial de Parasurf
El costero Iván Rohr, alumno de la Escuela Municipal de Surf Adaptado, logró una destacada actuación en el Mundial de Parasurf que se desarrolló del 2 al 7 de noviembre en los Estados Unidos.
Cabe destacar que el local, representó a la Argentina y al Partido de La Costa en la máxima cita del surf adaptado.
En este marco, Debora Kowalik, Directora de Deporte Adaptado del distrito destacó a Radio Noticias:
La verdad que una muy buena experiencia, logró un buen desempeño, quedar entre los 8 mejores del mundo fue una grata sorpresa.