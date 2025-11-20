21 de noviembre de 2025

Kowalik destacó la actuación de Iván Rohr en el Mundial de Parasurf

20 horas atrás 0

El costero Iván Rohr, alumno de la Escuela Municipal de Surf Adaptado, logró una destacada actuación en el Mundial de Parasurf que se desarrolló del 2 al 7 de noviembre en los Estados Unidos.

Cabe destacar que el local, representó a la Argentina y al Partido de La Costa en la máxima cita del surf adaptado.

En este marco, Debora Kowalik, Directora de Deporte Adaptado del distrito destacó a Radio Noticias:

La verdad que una muy buena experiencia, logró un buen desempeño, quedar entre los 8 mejores del mundo fue una grata sorpresa.

