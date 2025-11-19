20 de noviembre de 2025

Un «motoviajero» local sufrió un accidente en Perú | «Se me desplazaron 3 vertebras, 5 costillas y se me pinchó un pulmón»

1 día atrás 0

Sebastián Pérez, vecino de Santa Teresita y «motoviajero», se expresó en La Primera Mañana de Radio Noticias donde comentó los detalles del accidente que sufrió en rutas de Perú, mientras recorría el país sudamericano.

Empecé hace 3 años a ser motoviajero (…) me quede sin frenos y pasé de largo en una curva (…) se me desplazaron 3 vertebras, 5 costillas y se me pinchó un pulmón (…) en el Hospital no la pasé muy bien, parece que a los extranjeros no nos quieren.

Además, Pérez habló del rol que tuvo la dirigente Roxana Cavallini para conseguir la atención requerida.

Dale play:

Compartir

Más historias

playa

Se larga el fin de semana largo | La opinión de los prestadores, zona por zona

1 hora atrás 0
olimpiadas

La Escuela 4 de San Bernardo se quedó con otra edición de las Olimpiadas Escolares

3 horas atrás 0
zargaoza

El Costero Jorge Zaragoza destacó en el Campeonato Argentino de Pista Máster y Élite

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

playa

Se larga el fin de semana largo | La opinión de los prestadores, zona por zona

1 hora atrás 0
olimpiadas

La Escuela 4 de San Bernardo se quedó con otra edición de las Olimpiadas Escolares

3 horas atrás 0
zargaoza

El Costero Jorge Zaragoza destacó en el Campeonato Argentino de Pista Máster y Élite

5 horas atrás 0
1 vilar

Lucas Vilar sigue en competencia luego del excelente mundial del ciclismo

12 horas atrás 0
image - 2025-11-20T084341.832

Máximo dilata la interna en el PJ bonaerense

14 horas atrás 0