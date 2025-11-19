Sebastián Pérez, vecino de Santa Teresita y «motoviajero», se expresó en La Primera Mañana de Radio Noticias donde comentó los detalles del accidente que sufrió en rutas de Perú, mientras recorría el país sudamericano.

Empecé hace 3 años a ser motoviajero (…) me quede sin frenos y pasé de largo en una curva (…) se me desplazaron 3 vertebras, 5 costillas y se me pinchó un pulmón (…) en el Hospital no la pasé muy bien, parece que a los extranjeros no nos quieren.

Además, Pérez habló del rol que tuvo la dirigente Roxana Cavallini para conseguir la atención requerida.

Dale play:

Compartir