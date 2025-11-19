Detectan tres casos de tuberculosis activa en escuelas de San Bernardo, Mar de Ajó y Santa Teresita. Actúan protocolos de control sanitario.

Salud pública en alerta: confirman diagnósticos en Mar de Ajó, San Bernardo y Santa Teresita

El Servicio de Infectología de los Hospitales Municipales de La Costa informó la detección de tres casos confirmados de tuberculosis activa en alumnas de distintas instituciones educativas del distrito. Los diagnósticos fueron comunicados a la Jefatura Distrital La Costa, solicitando una rápida articulación con las autoridades educativas para aplicar los protocolos sanitarios correspondientes.

Las escuelas involucradas:

Escuela Primaria N.º 15 de San Bernardo

de San Bernardo Escuela de Educación Técnica N.º 2 de Mar de Ajó

de Mar de Ajó Escuela de Educación Técnica N.º 1 de Santa Teresita

Las afectadas son alumnas de 11, 16 y 19 años, quienes asistieron a clases mientras cursaban tuberculosis pulmonar bacilífera, una forma contagiosa de la enfermedad.

Medidas sanitarias activadas

Según el informe firmado por la Dra. Viviana Novarese, médica infectóloga de los hospitales municipales, se puso en marcha el control epidemiológico de contactos estrechos. Esto incluye:

Evaluación clínica presencial

Radiografías de tórax

Prueba de tuberculina (PPD)

Estas medidas se aplicarán a estudiantes y docentes que hayan compartido más de cuatro horas diarias en espacios cerrados con las alumnas afectadas.

“Los contactos expuestos pueden continuar con sus actividades habituales. No está indicado el aislamiento preventivo ni el cierre de los establecimientos”, aclara el documento oficial.

Información clave sobre la tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite por vía aérea y sigue siendo endémica en Argentina. La detección temprana y el inicio precoz del tratamiento son fundamentales para cortar la cadena de contagios.

Las autoridades sanitarias subrayan que no se requieren medidas extremas como la desinfección especial o el apartamiento de los contactos, ya que esto podría dificultar el seguimiento médico adecuado.

Compartir