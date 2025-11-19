19 de noviembre de 2025

Los Balnearios se preparan para el fin de semana largo

El Partido de La Costa se encuentra a días de afrontar el ultimo fin de semana largo del 2025 y el cual se puede vivir como un testeo de lo que será el verano en el marco de la crisis económica que vive el país.

En este marco y pese a las complejidades, los prestadores turisticos apuestan por «las mini vacaciones» y el sector de balnearios comienza a emplazar sus primeras carpas.

En este sentido, Gabriel Pastore, se expresó en La Primera Mañana de Radio Noticias donde destacó:

Me parece que es una buena iniciativa, siendo un destino tan próximo, que sepan que si vienen tienen los servicios.

Dale play:

