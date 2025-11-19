Mar de Ajó | Invitan a la comunidad a participar de la restitución de la placa del busto a Juan Manuel de Rosas en la Plaza de los Pioneros

Un grupo de vecinos de la Ciudad de Mar de Ajó invita a la comunidad a participar de la restitución de la placa del busto a Juan Manuel de Rosas ubicado en la Plaza de los Pioneros de Tucumán y Ramos Mejía.

Cabe destacar que el busto al «Restaurador», sufrió hace algunos años el robo de la placa y en el marco del Día de la Soberanía dichos vecinos se disponen a la colocación de una nueva.

Además, el acto se llevará adelante mañana en en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida un 20 de noviembre de 1845.

Esto decía desde la organziación, Silvio Bagenetta a Radio Noticias.

