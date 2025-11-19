Giuliana Gamba | «Fue un año muy importante»

La deportista costera Giuliana Gamba volvió a destacarse a nivel internacional tras obtener el subcampeonato junto a Las Kamikazes, la selección argentina de Beach Handball, en la etapa final del Global Tour, disputada en João Pessoa, Brasil.

El conjunto nacional enfrentó a España, Polonia y Brasil, y alcanzó el segundo puesto tras una final muy disputada ante el seleccionado local.

“Fue un año muy importante (…) empezamos a ver que el laburo del año se empieza a ver en los resultados y es muy lindo ”, expresó Giuliana a Radio Noticias:

Dale play:

Compartir