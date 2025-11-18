«Fabrica de Arte Costero» | Se viene una muestra de origen local en la Carabela de Santa Teresita

La réplica de la Carabela Santa María, en Santa Teresita, se prepara para recibir una interesante muestra de arte «Farco» (Fabrica de Arte Costero) que estará abierta al público desde el próximo viernes 21 de noviembre hasta el 27 de diciembre de 2025.

Esta exposición transformará el icónico Centro Expositor en una galería, ofreciendo a vecinos y turistas un atractivo cultural imperdible para el inicio de la temporada de verano.

Para dar detalles sobre la propuesta artística y la experiencia de exhibir en este singular espacio, se comunicó con Radio Noticias el expositor, Luis Fernández, quien invitó a la comunidad a visitar la muestra a partir de la fecha de inauguración.

