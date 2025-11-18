La Escuela de Bellas Artes de Mar de Ajó celebró la tradición con una Peña | Los detalles

La Escuela Municipal de Bellas Artes de Mar de Ajó organizó y llevó a cabo una peña folklórica para conmemorar el Día de la Tradición. El evento se convirtió en una exitosa jornada que fusionó la música, la danza y las artes visuales, permitiendo a la comunidad educativa y a los vecinos celebrar las raíces culturales.

Sobre la importancia de este festejo y la articulación con el estado local, habló en Radio Noticias el Vicedirector de la institución, Pablo Parra.

Parra destacó el valor de la peña y brindó un balance positivo de la jornada y del entusiasmo que despertó entre la comunidad.

Dale play al video:

