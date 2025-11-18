18 de noviembre de 2025

Aprueban Ley de Presupuesto 2026 en comisión de Diputados bonaerense

Diputados BA aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal 2026. El debate sobre la Ley de Financiamiento fue pospuesto al martes próximo.

Este martes, se reunió la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, presidida por el legislador Juan Pablo De Jesús.

Durante el encuentro, se aprobaron los proyectos de Ley de Presupuesto y de Ley Fiscal Impositiva 2026. Según informaron desde el cuerpo legislativo, el tratamiento de la Ley de Financiamiento fue pospuesto y será abordado el próximo martes.

«Se aprobaron los proyectos de Ley de Presupuesto y Fiscal Impositiva 2026. Y quedó postergado, para el próximo martes, el tratamiento de la Ley de Financiamiento», señalaron desde la cuenta oficial de Diputados BA en la red social X.com.

En las imágenes compartidas se observa la participación de distintos referentes legislativos, entre ellos el diputado Juan Pablo De Jesús, quien compartió el avance de la sesión en sus historias de Instagram.

Estos debates son clave en el marco del cierre del año legislativo, ya que permiten definir las pautas de gasto e ingresos del gobierno bonaerense para el próximo año.

