19 de noviembre de 2025

Santa Teresita | Cerró una nueva edición de la muestra “Embarcados en un Viaje Anticolonial” 

2 días atrás 0

El reciente domingo se realizó el cierre de la muestra “Embarcados en un Viaje Anticolonial” en el Centro Expositor Carabela, ubicado en Costanera entre 39 y 40 de Santa Teresita.

La muestra, dedicada a los Pueblos Originarios, contó con más de 60 obras entre cerámicas, esculturas y textos de artistas costeros.

Además, durante su estadía, la visitaron más de 200 estudiantes, y más de 10.000 turistas y residentes según se informó desde la organizacón.

En este marco, Antonieta Chinellatto, desde la Cooperativa «La Minga de Mar», destacó a Radio Noticias:

La verdad que estuvo todo más que bueno (…) a las 15 horas empezaron a entrar turistas y a las 16 se cortó la entrada para hacer la entrega de certificados.

Los detalles:

Compartir

Más historias

diabetes

Se realizaron jornadas de prevención por la Semana Mundial de la Diabetes en La Costa

55 minutos atrás 0
image

Aprueban Ley de Presupuesto 2026 en comisión de Diputados bonaerense

12 horas atrás 0
farco

«Fabrica de Arte Costero» | Se viene una muestra de origen local en la Carabela de Santa Teresita

12 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

diabetes

Se realizaron jornadas de prevención por la Semana Mundial de la Diabetes en La Costa

55 minutos atrás 0
image

Aprueban Ley de Presupuesto 2026 en comisión de Diputados bonaerense

12 horas atrás 0
farco

«Fabrica de Arte Costero» | Se viene una muestra de origen local en la Carabela de Santa Teresita

12 horas atrás 0
bellas

La Escuela de Bellas Artes de Mar de Ajó celebró la tradición con una Peña | Los detalles

14 horas atrás 0
image

Reprogramaciones en el Estadio de la Costa: señales de alerta en la baja temporada

15 horas atrás 0