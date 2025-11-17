Santa Teresita | Cerró una nueva edición de la muestra “Embarcados en un Viaje Anticolonial” 

El reciente domingo se realizó el cierre de la muestra “Embarcados en un Viaje Anticolonial” en el Centro Expositor Carabela, ubicado en Costanera entre 39 y 40 de Santa Teresita.

La muestra, dedicada a los Pueblos Originarios, contó con más de 60 obras entre cerámicas, esculturas y textos de artistas costeros.

Además, durante su estadía, la visitaron más de 200 estudiantes, y más de 10.000 turistas y residentes según se informó desde la organizacón.

En este marco, Antonieta Chinellatto, desde la Cooperativa «La Minga de Mar», destacó a Radio Noticias:

La verdad que estuvo todo más que bueno (…) a las 15 horas empezaron a entrar turistas y a las 16 se cortó la entrada para hacer la entrega de certificados.

Los detalles:

