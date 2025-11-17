19 de noviembre de 2025

De Película | Robo de un auto, operativo cerrojo, persecución y vuelco culmina con un detenido

2 días atrás 0

Tras la denuncia de una vecina de Santa Teresita al 911, la cual expresó haber sido victima del robo de su vehículo a mano armada, el área de seguridad local y la policía, lograron detener a un hombre de unos 45 años el cual con el objetivo de evadir a las autoridades culminó volcando en la Autovía 11.

En este contexto, Oscar Ronconi, Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad del Partido de La Costa, senteció:

Tomamos conocimiento por una denuncia al 911 (…) inmediatamente nos pusimos a mirar las cámaras y el operativo cerrojo de la policía fue rápido (…) quiso evadir un móvil policial que lo iba a interceptar y terminando volcando en el cañadón del lado este donde fue detenido.

Dale play:

