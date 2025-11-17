Katopodis | “La Provincia tiene una agenda potente en infraestructura para 2026”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al presidente de AUBASA, José Arteaga, acompañaron en la conferencia de prensa al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, para dar un informe la situación de la obra pública en la provincia de Buenos Aires y el plan de infraestructura prioritaria para el año 2026.

Durante la conferencia, Bianco expresó: “El Gobierno nacional le debe al pueblo bonaerense casi $13 billones, entre deudas directas, obras abandonadas y obligaciones pendientes por la discontinuidad de programas» y aseguró que «ese es el planteo que queríamos presentar en una reunión formal con el ministro del Interior, Diego Santilli, pero ante la ausencia total de respuesta institucional tomamos la decisión de volver a exponer públicamente la magnitud de este reclamo”.

Al respecto, Katopodis afirmó: “A pesar del ahogo y la asfixia del Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires tiene planificada una agenda estratégica y potente para 2026”, y continuó: “Cuando pedimos el presupuesto y el endeudamiento con organismos internacionales es para que en cada uno de los 135 municipios podamos seguir ejecutando obras que nos permitan dar un salto cualitativo, mejorar la calidad de vida y cerrar brechas”.

“Vamos a seguir exigiendo al gobierno de Milei que cumpla con sus compromisos y no se quede con la plata de las obras que necesitan las y los bonaerenses”, agregó Katopodis.

“El principal problema de la Argentina es la desigualdad y eso se resuelve con infraestructura, no dejando a la mitad del país afuera del diálogo”, concluyó.

Obras públicas estratégicas en 2026

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos ejecutó en el año 2024, $720,1 mil millones, este 2025 finalizará con una inversión de $1,1 billones; y se proyecta para 2026 un presupuesto de $1,4 billones, lo que representa el 56% del gasto de capital de la Provincia.

En ese sentido, desde el año 2019, el Ministerio cuenta con una cartera de 4.715 Obras y proyectos con una inversión actualizada estimada de $11 billones de los cuales 2.977 ya se finalizaron y alcanzan a los 135 municipios.

De los 1.791 obras y proyectos restantes, 174 corresponden a Conectividad y logística; 719 a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico; 595 a Infraestructura para los Sistema de Ciudades; 267 a Infraestructura del Cuidado y 36 de Energía accesible y sostenible.

Entre las obras prioritarias para el año 2026 se destacan: el Plan Hídrico de Gran La Plata; el Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca; el proyecto a licitar del Tramo IV del Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado; y las obras hidráulicas en el Nodo Bragado.

Además, la pavimentación de la Ruta del Cereal; el ensanche de la Autopista Buenos Aires – La Plata; la puesta en valor y repavimentación de la Autovía 2 y los trabajos del Programa de Movilidad y Accesibilidad Sostenible (MAS).

También, se prevé continuar con el Programa de Infraestructura Universitaria con la reactivación de 21 obras y proyectos en 20 universidades nacionales; y la puesta en valor de la Rambla de Mar del Plata como parte del Programa de Infraestructura Patrimonial.

