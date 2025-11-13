Costa del Este | La Costa lanza la temporada de Verano

El Partido de La Costa dará inicio formal a la temporada de verano 2025 – 2026 hoy jueves 13 de noviembre, con un acto oficial en Costa del Este a las 17 horas.

Cabe destacar que el Intendente Juan de Jesús encabezará el acto junto al Secretario de Turismo, Cristian Escudero, el Presidente del EDETUR, Ezequiel Caruso y distintos actores del ámbito turístico local.

Además, la propuesta es abierta a la comunidad y en este marco Escudero destacó:

El intendente quería hacerlo en nuestra casa.

Los detalles:

