13 de noviembre de 2025

Costa del Este | La Costa lanza la temporada de Verano

25 segundos atrás 0

El Partido de La Costa dará inicio formal a la temporada de verano 2025 – 2026 hoy jueves 13 de noviembre, con un acto oficial en Costa del Este a las 17 horas.

Cabe destacar que el Intendente Juan de Jesús encabezará el acto junto al Secretario de Turismo, Cristian Escudero, el Presidente del EDETUR, Ezequiel Caruso y distintos actores del ámbito turístico local.

Además, la propuesta es abierta a la comunidad y en este marco Escudero destacó:

El intendente quería hacerlo en nuestra casa.

Los detalles:

Compartir

Más historias

Guardavidas

Aroma a Verano | Comienza el Operativo de Seguridad en Playa

1 hora atrás 0
auditorio

«Convivencias» presenta «Diversos al Viento» en el Auditorio de San Bernardo

10 horas atrás 0
patin san clemente

El Polideportivo de San Clemente recibirá el Show de Patín Artístico «Uniendo Pasiones»

23 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

costa del este 2

Costa del Este | La Costa lanza la temporada de Verano

25 segundos atrás 0
Guardavidas

Aroma a Verano | Comienza el Operativo de Seguridad en Playa

1 hora atrás 0
auditorio

«Convivencias» presenta «Diversos al Viento» en el Auditorio de San Bernardo

10 horas atrás 0
patin san clemente

El Polideportivo de San Clemente recibirá el Show de Patín Artístico «Uniendo Pasiones»

23 horas atrás 0
albufera

8º Festival de Aves Migratorias de la Albufera de Mar Chiquita | Los detalles

1 día atrás 0