14 de noviembre de 2025

La Asociación Amigos de la Comedia Municipal realiza rifa solidaria

1 día atrás 0

La Asociación Civil Amigos de la Comedia Municipal ha lanzado una importante rifa con el objetivo de recaudar fondos destinados a sostener y potenciar las actividades de este emblemático cuerpo artístico del Partido de La Costa. La iniciativa busca generar recursos que permitan solventar gastos operativos, adquisición de vestuario, escenografía y mejoras en la infraestructura necesaria para que la Comedia Municipal pueda continuar brindando espectáculos de calidad a la comunidad.

En este marco y para obtener detalles sobre cómo adquirir los números de la rifa y colaborar con la causa, Rubén Tula, integrante activo de la Asociación Civil Amigos de la Comedia Municipal se expresó en Radio Noticias donde compartió todas las alternativas.

Dale play:

Compartir

Más historias

cultura cine

Mar del Tuyú | Ciclo de cine y debate sobre diversidad en la Casa de la Cultura y la Memoria

3 horas atrás 0
de jesus turismo

Costa del Este | La Costa presentó su Temporada de Verano

6 horas atrás 0
planes de pago arba

ARBA cambia la modalidad de cobro de la Patente en 2026 | “Brindar mayor previsibilidad y organización a la economía familiar”

14 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

cultura cine

Mar del Tuyú | Ciclo de cine y debate sobre diversidad en la Casa de la Cultura y la Memoria

3 horas atrás 0
de jesus turismo

Costa del Este | La Costa presentó su Temporada de Verano

6 horas atrás 0
planes de pago arba

ARBA cambia la modalidad de cobro de la Patente en 2026 | “Brindar mayor previsibilidad y organización a la economía familiar”

14 horas atrás 0
teatro

La Asociación Amigos de la Comedia Municipal realiza rifa solidaria

1 día atrás 0
costa del este 2

Costa del Este | La Costa lanza la temporada de Verano

1 día atrás 0