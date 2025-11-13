13 de noviembre de 2025

Aroma a Verano | Comienza el Operativo de Seguridad en Playa

1 hora atrás 0

Este 15 de noviembre se pondrá en marcha el Operativo de Seguridad en Playa – Temporada 2025/2026, con el objetivo de cuidar y proteger a vecinos, vecinas y visitantes a lo largo de toda la extensión del Partido de La Costa.

El dispositivo contará en esta primera etapa con 68 puestos de vigilancia distribuidos estratégicamente en todas las localidades costeras y con la participación de más de 120 guardavidas.

La cobertura del servicio se extenderá durante cinco meses, hasta el 15 de abril de 2026, garantizando la presencia de personal especializado en seguridad acuática.

Comunicación con Gustavo Pierce, desde el área de Prensa de SUGARA en Radio Noticias. Dale play:

