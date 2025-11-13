«Convivencias» presenta «Diversos al Viento» en el Auditorio de San Bernardo

El grupo de Danzas Creativas «Convivencias» se presentará en el Teatro Auditorio de San Bernardo con su nueva obra: «Diversos al Viento«.

Este espectáculo de danza contemporánea y creativa invita al público a una profunda reflexión sobre la diversidad, la libertad y el movimiento constante de la vida, utilizando el cuerpo como principal vehículo de expresión artística.

“Diversos al viento” está anunciado para el próximo 16 de noviembre a las 18 horas en el Teatro Auditorio de La Rioja 2740 en San Bernardo. Cabe destacar que este encuentro permitirá recaudar fondos para el Taller Hogar Amor y Fe (THAF).

Dale play al video:

Compartir