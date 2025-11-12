13 de noviembre de 2025

El Polideportivo de San Clemente recibirá el Show de Patín Artístico «Uniendo Pasiones»

23 horas atrás 0

El Polideportivo Municipal de San Clemente del Tuyú será la sede de un gran espectáculo de cierre de año con el show de patín artístico «Uniendo Pasiones» 2025. El evento se presenta como la muestra anual más importante, reuniendo a las alumnos de todas las categorías y niveles de la región.

Para aquellos que deseen disfrutar de esta experiencia, se invitó a acercarse al Polideportivo de la zona norte del distrito, ubicado en Avenida Naval y Calle 27, este 15 de noviembre.

Cabe destacar que las entradas se obtienen mediante un bono colaboración. En este marco, escucha la comunicación con Ivana Paolini, profesora de Patín Artístico en Radio Noticias.

Dale play:

Compartir

Más historias

costa del este 2

Costa del Este | La Costa lanza la temporada de Verano

3 minutos atrás 0
Guardavidas

Aroma a Verano | Comienza el Operativo de Seguridad en Playa

1 hora atrás 0
auditorio

«Convivencias» presenta «Diversos al Viento» en el Auditorio de San Bernardo

10 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

costa del este 2

Costa del Este | La Costa lanza la temporada de Verano

3 minutos atrás 0
Guardavidas

Aroma a Verano | Comienza el Operativo de Seguridad en Playa

1 hora atrás 0
auditorio

«Convivencias» presenta «Diversos al Viento» en el Auditorio de San Bernardo

10 horas atrás 0
patin san clemente

El Polideportivo de San Clemente recibirá el Show de Patín Artístico «Uniendo Pasiones»

23 horas atrás 0
albufera

8º Festival de Aves Migratorias de la Albufera de Mar Chiquita | Los detalles

1 día atrás 0