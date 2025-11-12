El Polideportivo de San Clemente recibirá el Show de Patín Artístico «Uniendo Pasiones»

El Polideportivo Municipal de San Clemente del Tuyú será la sede de un gran espectáculo de cierre de año con el show de patín artístico «Uniendo Pasiones» 2025. El evento se presenta como la muestra anual más importante, reuniendo a las alumnos de todas las categorías y niveles de la región.

Para aquellos que deseen disfrutar de esta experiencia, se invitó a acercarse al Polideportivo de la zona norte del distrito, ubicado en Avenida Naval y Calle 27, este 15 de noviembre.

Cabe destacar que las entradas se obtienen mediante un bono colaboración. En este marco, escucha la comunicación con Ivana Paolini, profesora de Patín Artístico en Radio Noticias.

