Recta final para la organización de la Fiesta de la Corvina Rubia

La Fiesta Nacional de la Corvina Rubia es el evento más tradicional y popular de Mar de Ajó y la cual es celebrada anualmente.

Este 2025, la festividad se desarrollará en el Camping General Lavalle manteniendo el formato tradicional que combina el concurso de pesca, gastronomía y espectáculos para toda la familia.

Además, se realizará la elección de la nueva Embajadora de la Fiesta, que representa a Mar de Ajó en otros eventos nacionales y provinciales.

Escucha la comunicación con Lorena Morales, Presidenta de la Comisión de la Fiesta de la Corvina Rubia en Radio Noticias y con todos los detalles.

