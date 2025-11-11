12 de noviembre de 2025

Mar de Ajó recibe el 7° Abierto Internacional de Ajedrez

19 horas atrás 0

Mar de Ajó será sede del 7° Abierto Internacional de Ajedrez, un prestigioso torneo que convoca a numerosos ajedrecistas y contará con la participación de representantes de cuatro países.

Se espera la llegada de competidores de Argentina, junto a jugadores confirmados provenientes de naciones vecinas como Chile, Uruguay y Brasil, lo que garantizará un alto nivel competitivo y enriquecerá el intercambio cultural y deportivo.

Esto dijo en La Primera Mañana de Radio Noticias, Adrián Sosa, organizador del evento.

Dale play al video:

