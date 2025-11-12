8º Festival de Aves Migratorias de la Albufera de Mar Chiquita | Los detalles

El 8º Festival de Aves Migratorias se realiza en la Albufera de Mar Chiquita, un evento clave para la conservación y la educación ambiental en la provincia de Buenos Aires. Este festival celebra la llegada y el paso de miles de aves migratorias que utilizan este humedal como una parada vital en sus rutas intercontinentales.

La Albufera de Mar Chiquita es un sitio clave dentro de la red del Hemisferio Occidental de Reservas de Aves Playeras (WHSRN) debido a la gran biodiversidad que alberga. Durante la época de migración (principalmente primavera y otoño), la albufera se convierte en un refugio para especies que viajan miles de kilómetros.

Escucha la comunicación con Hugo Gribman, de la Fundación Verdepampa de Mar Chiquita en La Primera Mañana de Radio Noticias para conocer los detalles.

Dale play:

