11 de noviembre de 2025

Kicillof y Cuattromo firmaron convenios con municipios para la compra de bienes de capital

2 días atrás 0

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, una reunión con intendentes bonaerenses que firmaron contratos de leasing para la compra de bienes de capital en sus municipios. Fue en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno, donde además se suscribieron préstamos para los distritos de General Viamonte, Coronel Pringles y Saladillo.

“Sabemos que la situación económica es muy complicada en todos los municipios de la provincia y que no hay perspectivas de mejora si el Gobierno nacional no modifica sus políticas económicas”, sostuvo Kicillof y agregó: “Frente a ello, desde la Provincia fortalecemos esta iniciativa de la banca pública que permite a los distritos acceder a maquinarias y bienes de capital que son fundamentales para realizar las obras que llevan bienestar a las y los bonaerenses”.

A través de la “Línea Municipios 2025” de Provincia Leasing los distritos acceden a una financiación del 100% y hasta 48 cuotas para la compra de equipos de salud, maquinarias, equipamiento de construcción y vehículos. En el caso de los préstamos, ascienden a $2.803 millones y serán destinados a la adquisición de móviles, maquinaria vial y equipamiento hospitalario.

Por su parte, Cuattromo remarcó: “Aún en un contexto muy complejo para la actividad, el Banco Provincia sigue trabajando para acercar a todos los municipios las herramientas que sirvan para brindar soluciones concretas y mejorar el día a día de los bonaerenses”.

En esta ocasión suscribieron los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Campana, Luis Gómez (interino); de General Las Heras, Javier Osuna; de General Rodríguez, Mauro García; de José C. Paz, Lorena Espina (interina); de Mercedes, Juan Ustarroz; de San Cayetano, Alejo Christiansen (interino); y de San Vicente, Nicolás Mantegazza.

Asimismo, los intendentes de Saladillo, José Luis Salomón, y de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, firmaron préstamos para la adquisición de maquinaria vial, vehículos y equipamiento hospitalario. En tanto, Franco Flexas, de General Viamonte, suscribió ambos convenios.

Estuvieron presentes también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

Compartir

Más historias

diabetes

Salud | Semana de la Diabetes en el Partido de La Costa

1 hora atrás 0
Arba

ARBA prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 y mantiene el beneficio del 10% por débito automático

9 horas atrás 0
atrverse

General Lavalle fue parada en la Sexta Travesía del Grupo Atre-Verse

20 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

diabetes

Salud | Semana de la Diabetes en el Partido de La Costa

1 hora atrás 0
Arba

ARBA prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 y mantiene el beneficio del 10% por débito automático

9 horas atrás 0
atrverse

General Lavalle fue parada en la Sexta Travesía del Grupo Atre-Verse

20 horas atrás 0
pesca mdt

Mar del Tuyú fue sede del Segundo Gran Torneo de Pesca Variada

22 horas atrás 0
bianco

Bianco | “Las familias se endeudan para llegar a fin de mes”

1 día atrás 0