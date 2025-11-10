El Instituto Nº 89 abrió la preinscripción a sus carreras a través de SIU Guaraní
El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 89 “Dr. René Favaloro” de Mar de Ajó informó el inicio de las preinscripciones al ciclo lectivo 2026, que este año se realizarán de manera 100% online mediante el sistema provincial SIU Guaraní.
Para consultar las carreras disponibles e iniciar la preinscripción, ingresar a:
iniciopba.guarani.abc.gob.ar. En el sitio se encuentra disponible un tutorial paso a paso para realizar la carga de datos y documentación. Quienes requieran asesoramiento o asistencia durante el proceso podrán acercarse a la sede del Instituto Nº 89 “Dr. René Favaloro”, ubicado en Entre Ríos 555, Mar de Ajó, a partir de las 9.00.
Este nuevo mecanismo de ingreso permite inscripciones totalmente remotas, unifica la forma de registrar información académica en toda la provincia y garantiza un proceso claro, seguro y actualizado, jerarquizando el acceso a la educación superior bonaerense.