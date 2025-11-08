Cámaras de seguridad logran captar un robo en Pavón

Las recientes cámaras instaladas para el circuito de videovigilancia de la Municipalidad de General Lavalle ayudaron a resolver el robo de una bicicleta en el Paraje Pavón.

Uno de los dispositivos, ubicado en la zona de Acceso y Garita 1, aportó imágenes que permitieron a la policía identificar al autor del hecho y a la fiscalía solicitar allanamientos para recuperar el rodado robado, que pertenecía a un trabajador.

El Centro de Monitoreo posee 50 cámaras en una base operativa y todas ellas están interconectadas por un circuito de fibra óptica que se colocó especialmente.

