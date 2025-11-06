Problemas edilicios en la Escuela N° 1 de Mar de Ajó | «El Consejo Escolar hace política para afuera, para adentro no hace nada»

La Escuela N° 1 de Mar de Ajó atraviesa una difícil situación edilicia que obligó a las autoridades a inhabilitar cinco aulas y un baño, debido a serios problemas estructurales y de infraestructura que comprometen la seguridad de la comunidad educativa.

Esta medida generó preocupación y afectó el normal desarrollo de las clases. En este marco y para obtener un panorama detallado de la situación y las gestiones que se están realizando, se contactó con Miguel Arena, docente del turno noche, en comunicación con Radio Noticias, quien brindó información de primera mano sobre el impacto de estas inhabilitaciones en el día a día de la institución y sentenció:

El Consejo Escolar hace política para afuera, para adentro no hace nada.

Los detalles:

