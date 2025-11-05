6 de noviembre de 2025

La Escuela Municipal de Vóley de La Costa se consagró campeón en tres categorías de la Liga Provincial

Los equipos de la Escuela Municipal de Vóley del Partido de La Costa lograron un notable desempeño al consagrarse campeones en la Liga Provincial de Menores. Este triunfo es el resultado de un intenso trabajo formativo y un gran compromiso de los jóvenes atletas, quienes demostraron su habilidad y espíritu deportivo a lo largo del certamen, llevando los colores del distrito a lo más alto de la competencia bonaerense.

Para ampliar los detalles sobre el camino hacia el campeonato y la gestión de los equipos, se estableció comunicación con Germán Aragone, entrenador y director de la Escuela Municipal de Vóley de La Costa, en Radio Noticias.

Aragone compartió su entusiasmo por los resultados obtenidos y destacó la dedicación de los jugadores, la importancia del apoyo familiar y la estructura de entrenamiento que permitió alcanzar estos niveles de excelencia.

Dale play:

