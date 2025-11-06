6 de noviembre de 2025

Fernando Latorre saludó a trabajadoras y trabajadores bancarios en su día

El secretario general de La Bancaria Chascomús envió un saludo a trabajadoras y trabajadores bancarios en su día. El origen de la fecha, según Infobae.

El 6 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Trabajador Bancario, y en ese marco, el secretario general de la seccional Chascomús de La Bancaria, Fernando Latorre, envió un mensaje conmemorativo a través de Radio Noticias Web.

En la imagen difundida por el sindicato, se puede ver una bandera con el lema «Nuestro Sindicato«, acompañada por trabajadoras y trabajadores bancarios participando de una marcha con instrumentos de viento.

«Queremos saludar a todas y todos los bancarios en este día tan importante para nuestro sector, que no solo celebra nuestra historia, sino también nuestra lucha por los derechos laborales», expresó Latorre en el mensaje radial.

¿Por qué se celebra el Día del Bancario el 6 de noviembre?

Según informó el medio nacional Infobae, la fecha se remonta a un hecho histórico para el gremio bancario. El 6 de noviembre de 1924 se fundó la Asociación Bancaria, organización que desde entonces representa los intereses del sector financiero.

«Ese día se constituyó formalmente el gremio, y desde entonces se considera feriado para quienes integran el sistema bancario argentino», explican en el artículo publicado este jueves.

👉 Leé la nota completa de Infobae acá

Cabe recordar que cada año, las entidades bancarias no abren sus puertas en esta fecha, ya que se trata de un feriado para el personal del sector.

