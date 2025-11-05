6 de noviembre de 2025

Curso de manipulación de alimentos en el 401 de la Lucila del Mar | Conoce como inscribirte

El Centro de Formación Laboral N° 401 y el Instituto Provincial de Formación Laboral, invitó a participar del curso de Manipulación de Alimentos, una capacitación fundamental para todas las personas que trabajan en la elaboración, manipulación o venta de productos alimenticios.

Al finalizar el curso, las y los participantes obtendrán el carnet de Manipulador Provincial, requisito indispensable para desempeñarse en el rubro gastronómico y alimentario.

Comunicación con Luis Carrizo en RN, Director del CFL 401 de La Lucila del Mar:

Lugar: CFL N° 401 La Costa – Km 340,5, Lucila del Mar
Fecha: Viernes 14 de noviembre
Horario: De 14.00 a 18.00

Para consultas, comunicarse al (02257) 468134.

Requisitos:

Fotocopia de certificado de estudios

Fotocopia de DNI

Foto carnet

La inscripción se realiza a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC-fNVDaOnX3Nn6nb1PvVaZXMjQXZkDSX7JS2Rrk5rm6IadQ/viewform

O de manera presencial en el CFL 401.

