5 de noviembre de 2025

Un costero representa a la Argentina en el Mundial de Surf Adaptado en California

5 horas atrás 0

El costero Iván Rohr, alumno de la Escuela Municipal de Surf Adaptado, logró una destacada clasificación al ISA World Para Surfing Championship 2025, que se desarrolla del 2 al 7 de noviembre en Oceanside, California (EE. UU.), representando a la Argentina y al Partido de La Costa en la máxima cita del surf adaptado mundial.

Rohr fue convocado por la Asociación Argentina de Surf para integrar el seleccionado nacional, conformado por los atletas Georgina Melatini, Pablo Martínez e Iván Rohr, acompañados por Alejandro Giménez y Débora Kowalik, de la Dirección de Deporte Adaptado de La Costa, quienes se desempeñan como asistentes técnicos del equipo argentino.

Conoce los detalles de su participación en el siguiente video:

Compartir

Más historias

voley

La Escuela Municipal de Vóley de La Costa se consagró campeón en tres categorías de la Liga Provincial

24 minutos atrás 0
manipulacion-de-los-alimentos

Curso de manipulación de alimentos en el 401 de la Lucila del Mar | Conoce como inscribirte

2 horas atrás 0
elecciones

Postelecciones en La Costa: rosca sin banca pero con plan

11 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

voley

La Escuela Municipal de Vóley de La Costa se consagró campeón en tres categorías de la Liga Provincial

24 minutos atrás 0
manipulacion-de-los-alimentos

Curso de manipulación de alimentos en el 401 de la Lucila del Mar | Conoce como inscribirte

2 horas atrás 0
rohr

Un costero representa a la Argentina en el Mundial de Surf Adaptado en California

5 horas atrás 0
elecciones

Postelecciones en La Costa: rosca sin banca pero con plan

11 horas atrás 0
enfermeria

Congreso Nacional de Enfermería en Mar del Plata con destacada participación local

13 horas atrás 0