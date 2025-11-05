Un costero representa a la Argentina en el Mundial de Surf Adaptado en California

El costero Iván Rohr, alumno de la Escuela Municipal de Surf Adaptado, logró una destacada clasificación al ISA World Para Surfing Championship 2025, que se desarrolla del 2 al 7 de noviembre en Oceanside, California (EE. UU.), representando a la Argentina y al Partido de La Costa en la máxima cita del surf adaptado mundial.

Rohr fue convocado por la Asociación Argentina de Surf para integrar el seleccionado nacional, conformado por los atletas Georgina Melatini, Pablo Martínez e Iván Rohr, acompañados por Alejandro Giménez y Débora Kowalik, de la Dirección de Deporte Adaptado de La Costa, quienes se desempeñan como asistentes técnicos del equipo argentino.

Conoce los detalles de su participación en el siguiente video:

Compartir