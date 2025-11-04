General Lavalle y el Turismo | «Esperamos afrontar con los privados una buena temporada»

Se viene la temporada de verano y son varios los distritos de la región que apuestan fuertemente al crecimiento económico de la mano del turismo. En este marco, General Lavalle ha fortalecido su perfil sumando actividades y recorridas para toda la familia tanto en contexto natural como historico.

En dialogo con Radio Noticias y desde la gestión Lavallense, Nicolas Toucedo, destacó:

Esperamos afrontar con los privados una buena temporada.

Dale play:

Compartir