5 de noviembre de 2025

Costa del Este recibe a más de 200 voces en el evento «Coros en el Pinar»

1 día atrás

La localidad de Costa del Este será el escenario del Encuentro Coral en el Pinar, un evento que reunirá a más de 200 voces para celebrar el arte coral.

Este festival se consolida como uno de los encuentros más destacados en la agenda cultural del Partido de La Costa y en esta edición diagramada para el viernes y sábado próximos, serán 4 agrupaciones corales que visitarán el distrito.

Esto decía Hugo Castro, organizador de Coros en el Pinar a Radio Noticias.

