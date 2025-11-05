Congreso Nacional de Enfermería en Mar del Plata con destacada participación local

Estudiantes y docentes del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 89 “René Favaloro” de Mar de Ajó Norte participaron del Primer Congreso Nacional de Enfermería, realizado en la ciudad de Mar del Plata, en las instalaciones del Hotel Costa Galana.

El evento fue organizado por la Clínica 25 de Mayo y tuvo como eje temático “El rol transformador de la enfermería”.

La Lic. Silvia Mangiantini, docente a cargo de las cátedras de Práctica Profesionalizante de segundo y tercer año, y acompañante en esta experiencia afirmó a Radio Noticias:

Fue una jornada sumamente enriquecedora y nos trajimos el primer premio a La Costa.

