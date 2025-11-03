4 de noviembre de 2025

Mar del Tuyú | Se viene la Fiesta de la Náutica y el Mar

Mar del Tuyú se encuentra en plena preparación para celebrar su fiesta más emblemática: La Fiesta de la Náutica y el Mar. Con desfile institucional, paseo gastronomico, de emprendedores y shows en vivo, la localidad cabecera del distrito será eje de una propuesta para toda la familia.

En este marco, Natalia Coronel, miembro de la comisión organizadora, se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias donde destacó:

La fiesta comienza el viernes a las 16 horas con el desfile.

Dale play:

