3 de noviembre de 2025

El Instituto 89 «Dr. René Favaloro» se prepara para celebrar su 36° aniversario

2 horas atrás 0

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 89 «Dr. René Favaloro» de Mar de Ajó Norte se prepara para conmemorar su 36º aniversario de vida institucional.

Fundado en noviembre de 1989, el instituto es un pilar fundamental en la educación superior del Partido de La Costa, formando a docentes y técnicos en diversas disciplinas y contribuyendo al desarrollo educativo y profesional de toda la región.

Para celebrar esta importante fecha, la comunidad educativa del ISFDyT N° 89 está organizando una serie de actividades conmemorativas que se desarrollarán en los próximos días.

Dale play al video con la palabra de Raul Castro, Docente de la institución local con todos los detalles:

