4 de noviembre de 2025

Llega la instancia de canto de las Olimpíadas Escolares en el Multicultural de Mar de Ajó

1 día atrás 0

El próximo miércoles 5 de noviembre, de 8.30 a 15.00hs, el Espacio Multicultural de Mar de Ajó será escenario de una nueva jornada de las Olimpíadas Escolares del Partido de La Costa, dedicada al canto.

Estudiantes de las escuelas secundarias del distrito participarán con interpretaciones solistas y grupales, representando a sus instituciones con propuestas que combinan talento, identidad y compromiso.

Las Olimpíadas Escolares, impulsadas por la Municipalidad de La Costa, integran disciplinas deportivas, artísticas y culturales con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades educativas y promover valores como la participación, la creatividad y el compañerismo.

